Где снималась в юности.

Бурная молодость оставила без работы учительницу из школы для девочек в пригороде Далласа (штат Техас). 38-летняя женщина была уволена, когда в соцсетях всплыла информация о том, что почти двадцать лет назад она снималась в роликах для взрослых. "Лайф" уточняет, что это были клипы в жанре хардкор.

Однако педагог не намерена сдаваться. Она заявила, что съемки в порно - ни что иное, как ошибка молодости. Учительница планирует обжаловать решение об отстранении от работы, так как оно ущемляет права женщин, передает "Уралинформбюро".