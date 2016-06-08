Одним махом.

За первый месяц 2017 года количество жителей уральской столицы резко сократилось. Согласно данным "Муниципального регистра населения", сейчас в Екатеринбурге проживают 1 496 130 человек. Хотя еще 1 января было на 7 000 больше. При этом на протяжении девяти последних месяцев 2016 года наблюдался рост населения.

Демографический "провал" случился в Железнодорожном районе, где жителей стало меньше почти на 10 000. Цифра скорректировалась за счет небольшого прироста во всех остальных районах, сообщает "Уралинформбюро".