Заслуженные работники России.

Два работника ООО "Газпром добыча Ямбург" представлены к государственным наградам. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Мастер по исследованию скважин Заполярной геологической службы управления геологии, разработки и лицензирования месторождений Андрей Павелчак признан заслуженным геологом РФ. С 1986 года он участвовал в освоении нефтегазоконденсатных месторождений Ямала. В их числе Мессояхское, Юрхаровское, Находкинское, Уренгойское, Ямбургское и Заполярное.

Почетного звания "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности" за многолетний добросовестный труд удостоен еще один работник "Газпром добыча Ямбург". Александр Петров более 30 лет посвятил разработке и освоению самых крупных нефтегазоконденсатных месторождений в регионе, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.