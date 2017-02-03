Производство могут разместить на Среднем Урале.

"Российские железные дороги" совместно с китайскими партнерами создают грузовой поезд, который будет двигаться со скоростью 350 километров в час, пишет издание "Гудок". Прообраз такого состава уже есть, заявил президент РЖД Олег Белозеров, выступая в рамках Дня российских железных дорог в Совете Федерации.

Как сообщалось ранее, высокоскоростной поезд сможет перевозить от 300 до 600 тонн груза. Производство вагонов могут разместить в Москве, Нижегородской или Свердловской области, передает "Уралинформбюро".