Москва выдала на ЕКАД 460 миллионов02 февраля в 13:57
- Текст
Чтобы достроить южное полукольцо.
Москва выделила на строительство южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги 460 миллионов рублей.
Решение было принято после того, как губернатор региона Евгений Куйвашев лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу выделения средств.
Подрядчики уже сдали в эксплуатацию первый пусковой комплекс южного полукольца. Сейчас рабочие трудятся на втором. Чтобы полностью замкнуть кольцо вокруг уральской столицы, необходимо построить третий комплекс.
Помимо денег на ЕКАД, Москва перечислила 450 миллионов на прокладку трассы Карпинск - Кытлым, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.
Ранее Средний Урал получила из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей на обновление дорожной сети в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
Ранее по теме:
Москва даст денег на ЕКАД
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
02 февраля в 20:10
В Тюменской области у ветерана ВОВ украли миллион рублей
Пенсионерку подвела доверчивость.02 февраля в 19:46
Украинские танки подобрались к Донецку на расстояние 6 километров
Режим прекращения огня не соблюдается.02 февраля в 19:11
В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
Семерых участников конкурса списали.02 февраля в 19:06
Екатеринбург расчищают от скамеек
С незаконной рекламой.02 февраля в 19:03
Челябинский командир полгода летал без документов
О трудоустройстве.02 февраля в 19:02
Уральцы прошли мимо бесплатных гектаров на Дальнем Востоке
Заинтересовались москвичи.02 февраля в 18:56
Ямалец утопил снегоход и 3 дня бродил по тундре
Пока его не нашли спасатели.02 февраля в 18:53
В магнитогорском парке Победы складировали зловонные шкуры
Верблюжьи или овечьи.02 февраля в 18:50
Свердловчанка задушила кавалера проводом от утюга
Ее приговорили к 8 годам тюрьмы.02 февраля в 18:46
У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
Не дурят ли горожан?02 февраля в 18:43
Екатеринбургская школьница получила перелом позвонков на физкультуре
Прокуратуру держали в неведении больше месяца.02 февраля в 18:36
Челябинский облсуд оставил под арестом фигуранта дела о заказном убийстве
Жизни едва не лишился глава района.02 февраля в 18:33
В Белоярском ГО освободили пути от сошедших с рельсов вагонов
На это ушел весь день.02 февраля в 18:28
Челябинские пенсионеры ходят пешком в знак протеста
Против платного проезда.02 февраля в 18:22
Тюменца будут судить за гибель трех сестер в ДТП
Ему грозит 7 лет колонии.
-
24 сентября 2015 в 16:40
На развязку на екатеринбургском Вторчермете нашли 1 миллиард рублей
Улицу Вторую Новосибирскую соединят с ЕКАДом.25 января в 17:36
Москва даст денег на ЕКАД
В 2017 году.08 ноября 2016 в 17:35
"Дорожный" бюджет Свердловской области пустили под нож
Сократив на 38%.23 июня 2016 в 12:25
Свердловским муниципалитетам подкинули полмиллиарда на дороги
От них ждут заявок.01 апреля 2016 в 18:46
Путин пообещал помочь Среднему Уралу с большими стройками
Речь идет о ЕКАД и НИИ ОММ.23 января в 16:16
На юге Екатеринбурга возведут 5 миллионов жилых "квадратов"
Но сначала технопарк.20 декабря 2016 в 16:42
Новую развязку на ЕКАД построят за 6 лет
Потратив 1,4 миллиарда рублей.22 ноября 2016 в 17:19
Свердловским муниципалитетам оказался не по зубам дорожный миллиард
Деньги придется вернуть в облбюджет.16 ноября 2016 в 11:47
Год работы системы "Платон": на дороги направлено 22,9 миллиарда
Собранных с большегрузов.11 ноября 2016 в 19:05
В ЯНАО дорожный фонд увеличился на четверть
За счет новых источников дохода.
Главные новости
- 02 февраля в 19:11В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
- 02 февраля в 18:46У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
- 02 февраля в 17:46Музей российского беззакония представляет
- 02 февраля в 17:42Путин снял с поста главу Уральского центра МЧС
- 02 февраля в 17:34На "Уралвагонзаводе" рабочий поджег коллегу
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.