×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Москва выдала на ЕКАД 460 миллионов02 февраля в 13:57

  • Текст

Чтобы достроить южное полукольцо.

Москва выделила на строительство южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги 460 миллионов рублей.

Решение было принято после того, как губернатор региона Евгений Куйвашев лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу выделения средств.

Подрядчики уже сдали в эксплуатацию первый пусковой комплекс южного полукольца. Сейчас рабочие трудятся на втором. Чтобы полностью замкнуть кольцо вокруг уральской столицы, необходимо построить третий комплекс.

Помимо денег на ЕКАД, Москва перечислила 450 миллионов на прокладку трассы Карпинск - Кытлым, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

Ранее Средний Урал получила из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей на обновление дорожной сети в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

Ранее по теме:
Москва даст денег на ЕКАД

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Музей российского беззакония представляет

Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×