Чтобы достроить южное полукольцо.

Москва выделила на строительство южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги 460 миллионов рублей.

Решение было принято после того, как губернатор региона Евгений Куйвашев лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу выделения средств.

Подрядчики уже сдали в эксплуатацию первый пусковой комплекс южного полукольца. Сейчас рабочие трудятся на втором. Чтобы полностью замкнуть кольцо вокруг уральской столицы, необходимо построить третий комплекс.

Помимо денег на ЕКАД, Москва перечислила 450 миллионов на прокладку трассы Карпинск - Кытлым, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

Ранее Средний Урал получила из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей на обновление дорожной сети в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

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