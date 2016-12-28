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Кольцово вышел в лидеры по обработке почты02 февраля в 16:08

Среди региональных аэропортов.

По итогам 2016 года международный аэропорт Кольцово стал крупнейшим региональным хабом по обслуживанию почтовых отправлений.

По данным Росавиации, за 12 месяцев в екатеринбургском аэропорту обработали 4 472,28 тонн почты - на 83,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. В общенациональном рейтинге Кольцово поднялся на первую, после хабов Москвы, строчку, потеснив с нее Пулково (Санкт-Петербург).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцово, аэропорт планомерно развивает сотрудничество с ФГУП "Почта России", становясь крупнейшим почтовым узлом страны. В ноябре 2013 года на базе грузового терминала был открыт центр международного почтового обмена, что позволило в несколько раз увеличить объемы и сократить срок доставки международных отправлений. А 29 декабря 2016 года именно из Екатеринбурга был выполнен первый международный рейс на собственных Ту-204 "Почты России" в Харбин.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Ольга 02 февраля в 16:42

У меня пропало 2 посылки от Али Экспресс. Как раз они прилетели из Харбина, доставлены в Кольцово, а потом их следы бесследно теряются либо на сортировочном пункте, либо по пути на почтовое отделение, либо на самом почтовом отделении. Китайцы вернули мне деньги за заказанные товары. Только вот почему они должны платить за то, что своровали уже на Российской территории???

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