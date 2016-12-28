Среди региональных аэропортов.

По итогам 2016 года международный аэропорт Кольцово стал крупнейшим региональным хабом по обслуживанию почтовых отправлений.

По данным Росавиации, за 12 месяцев в екатеринбургском аэропорту обработали 4 472,28 тонн почты - на 83,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. В общенациональном рейтинге Кольцово поднялся на первую, после хабов Москвы, строчку, потеснив с нее Пулково (Санкт-Петербург).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцово, аэропорт планомерно развивает сотрудничество с ФГУП "Почта России", становясь крупнейшим почтовым узлом страны. В ноябре 2013 года на базе грузового терминала был открыт центр международного почтового обмена, что позволило в несколько раз увеличить объемы и сократить срок доставки международных отправлений. А 29 декабря 2016 года именно из Екатеринбурга был выполнен первый международный рейс на собственных Ту-204 "Почты России" в Харбин.

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