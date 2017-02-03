Аукцион объявлен.

Разработку проекта экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища оценили в 11,5 миллиона рублей, сообщается на портале госзакупок. Это начальная стоимость контракта. Заказчиком выступает администрация Нижнего Тагила, для которого пруд является главным питьевым резервуаром. Проектно-сметная документация должна быть готова к концу 2017 года.

Губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал план реабилитации водоема в декабре 2016 года. Через месяц областной прокурор напомнил главе региона, что на Черноисточинском пруду пора наводить порядок. Двумя месяцами ранее тагильский мэр Сергей Носов и директор ООО "Водоканал-НТ" получили представления от природоохранной прокуратуры. Нарастает вал проверок, исков, предупреждений и наказаний (пока административных) за плохое содержание питьевого источника.

Горожане тем временем расхлебывают жижу, заваренную нерадивыми чиновниками и коммунальщиками. Летом берега пруда завалило мертвой рыбой, вода из кранов текла бурая и вонючая, теперь в ней кишат черви. Как рассказали "Уралинформбюро" в общественной организации "ЭкоПраво", жалобы от жителей Гальяно-Горбуновского массива поступают с конца декабря. Санврачи объясняют, что дело в некачественной водоподготовке, за которую отвечает ООО "Водоканал-НТ".

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