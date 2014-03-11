На Урале построят заправки для электрокаров02 февраля в 15:31
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Пока таких машин не больше десятка.
ОАО "МРСК Урала" планирует построить на Урале сеть заправочных станций для электрокаров. Две из них поставят в Перми. Сейчас с владельцами электромашин обсуждаются возможные варианты расположения. Один пункт появится в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Несколько станций разместят на трассах между уральской столицей, Пермью и Челябинском.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала", сейчас на Урале насчитывается порядка 10 владельцев электрокаров. "У них есть запросы по поводу заправки машин, и мы будем эти запросы выполнять. Возможно, строительство таких заправок сподвигнет кого-то пересесть на электрокары. Но здесь нужно учитывать и их стоимость, и наши климатические условия", - прокомментировали в пресс-службе компании.
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