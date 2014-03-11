×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Урале построят заправки для электрокаров02 февраля в 15:31

  • Текст

Пока таких машин не больше десятка.

ОАО "МРСК Урала" планирует построить на Урале сеть заправочных станций для электрокаров. Две из них поставят в Перми. Сейчас с владельцами электромашин обсуждаются возможные варианты расположения. Один пункт появится в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Несколько станций разместят на трассах между уральской столицей, Пермью и Челябинском.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала", сейчас на Урале насчитывается порядка 10 владельцев электрокаров. "У них есть запросы по поводу заправки машин, и мы будем эти запросы выполнять. Возможно, строительство таких заправок сподвигнет кого-то пересесть на электрокары. Но здесь нужно учитывать и их стоимость, и наши климатические условия", - прокомментировали в пресс-службе компании.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Музей российского беззакония представляет

Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×