В отместку за измену.

Несостоявшаяся свадьба дорого обошлась жителю индийского города Наугаван-Даршен-Сингх.

Родителей молодого человека не устраивало происхождение и социальный статус его невесты, и они накануне свадьбы нашли ему новую. Будущий жених не стал перечить отцу и матери, сообщает Daily Mail.

Тогда брошенная девушка пригласила юношу к себе домой. В постели она завязала ему глаза и ржавым серпом отхватила половой орган.

Молодого человека увели в больницу, но врачи не смогли спасти его достоинство. Проводится расследование, передает "Уралинформбюро".