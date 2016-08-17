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Индианка лишила экс-жениха достоинства ржавым серпом02 февраля в 16:13

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В отместку за измену.

Несостоявшаяся свадьба дорого обошлась жителю индийского города Наугаван-Даршен-Сингх.

Родителей молодого человека не устраивало происхождение и социальный статус его невесты, и они накануне свадьбы нашли ему новую. Будущий жених не стал перечить отцу и матери, сообщает Daily Mail.

Тогда брошенная девушка пригласила юношу к себе домой. В постели она завязала ему глаза и ржавым серпом отхватила половой орган.

Молодого человека увели в больницу, но врачи не смогли спасти его достоинство. Проводится расследование, передает "Уралинформбюро".

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