Но надеется вернуть.

В Турции в 2016 году побывало 866 000 россиян против 3,65 миллиона годом ранее. Падение составило 76%, приводит данные Ассоциация туроператоров России.

Причиной стали проблемы с безопасностью, из-за чего с конца 2015 года российским туроператорам запретили продавать путевки в Турцию. Направление открыли только осенью 2016 года.

По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, после возобновления чартеров спрос на поездки в Турцию среди уральцев в течение нескольких месяцев был значительно выше, чем годом ранее. "Увеличение произошло как по количеству туристов, так и по числу вылетов", - отметил Мальцев.

Впрочем, по его мнению, Турции вряд ли удастся в 2017 году выйти на уровень 2013-2014 годов, когда она была в лидерах. "Во-первых, общеэкономическая ситуация сейчас не способствует загранпоездкам. Во-вторых, за время отсутствия Турции у уральцев появились другие предпочтения. Так, солидную долю туристов заберет Болгария, Греция, Кипр, Тунис", - считает Мальцев. Он добавил, что любой теракт в турецкой зоне может моментально отпугнуть россиян от этого направления.

Стоит отметить, что власти Турции в этом году рассчитывают привлечь 3-3,5 миллиона российских туристов, передает "Уралинформбюро".