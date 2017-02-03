Турция недосчиталась 76% российских туристов02 февраля в 16:01
- Текст
Но надеется вернуть.
В Турции в 2016 году побывало 866 000 россиян против 3,65 миллиона годом ранее. Падение составило 76%, приводит данные Ассоциация туроператоров России.
Причиной стали проблемы с безопасностью, из-за чего с конца 2015 года российским туроператорам запретили продавать путевки в Турцию. Направление открыли только осенью 2016 года.
По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, после возобновления чартеров спрос на поездки в Турцию среди уральцев в течение нескольких месяцев был значительно выше, чем годом ранее. "Увеличение произошло как по количеству туристов, так и по числу вылетов", - отметил Мальцев.
Впрочем, по его мнению, Турции вряд ли удастся в 2017 году выйти на уровень 2013-2014 годов, когда она была в лидерах. "Во-первых, общеэкономическая ситуация сейчас не способствует загранпоездкам. Во-вторых, за время отсутствия Турции у уральцев появились другие предпочтения. Так, солидную долю туристов заберет Болгария, Греция, Кипр, Тунис", - считает Мальцев. Он добавил, что любой теракт в турецкой зоне может моментально отпугнуть россиян от этого направления.
Стоит отметить, что власти Турции в этом году рассчитывают привлечь 3-3,5 миллиона российских туристов, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
02 февраля в 20:10
В Тюменской области у ветерана ВОВ украли миллион рублей
Пенсионерку подвела доверчивость.02 февраля в 19:46
Украинские танки подобрались к Донецку на расстояние 6 километров
Режим прекращения огня не соблюдается.02 февраля в 19:11
В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
Семерых участников конкурса списали.02 февраля в 19:06
Екатеринбург расчищают от скамеек
С незаконной рекламой.02 февраля в 19:03
Челябинский командир полгода летал без документов
О трудоустройстве.02 февраля в 19:02
Уральцы прошли мимо бесплатных гектаров на Дальнем Востоке
Заинтересовались москвичи.02 февраля в 18:56
Ямалец утопил снегоход и 3 дня бродил по тундре
Пока его не нашли спасатели.02 февраля в 18:53
В магнитогорском парке Победы складировали зловонные шкуры
Верблюжьи или овечьи.02 февраля в 18:50
Свердловчанка задушила кавалера проводом от утюга
Ее приговорили к 8 годам тюрьмы.02 февраля в 18:46
У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
Не дурят ли горожан?02 февраля в 18:43
Екатеринбургская школьница получила перелом позвонков на физкультуре
Прокуратуру держали в неведении больше месяца.02 февраля в 18:36
Челябинский облсуд оставил под арестом фигуранта дела о заказном убийстве
Жизни едва не лишился глава района.02 февраля в 18:33
В Белоярском ГО освободили пути от сошедших с рельсов вагонов
На это ушел весь день.02 февраля в 18:28
Челябинские пенсионеры ходят пешком в знак протеста
Против платного проезда.02 февраля в 18:22
Тюменца будут судить за гибель трех сестер в ДТП
Ему грозит 7 лет колонии.
Главные новости
- 02 февраля в 19:11В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
- 02 февраля в 18:46У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
- 02 февраля в 17:46Музей российского беззакония представляет
- 02 февраля в 17:42Путин снял с поста главу Уральского центра МЧС
- 02 февраля в 17:34На "Уралвагонзаводе" рабочий поджег коллегу
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.