×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Турция недосчиталась 76% российских туристов02 февраля в 16:01

  • Текст

Но надеется вернуть.

В Турции в 2016 году побывало 866 000 россиян против 3,65 миллиона годом ранее. Падение составило 76%, приводит данные Ассоциация туроператоров России.

Причиной стали проблемы с безопасностью, из-за чего с конца 2015 года российским туроператорам запретили продавать путевки в Турцию. Направление открыли только осенью 2016 года.

По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, после возобновления чартеров спрос на поездки в Турцию среди уральцев в течение нескольких месяцев был значительно выше, чем годом ранее. "Увеличение произошло как по количеству туристов, так и по числу вылетов", - отметил Мальцев.

Впрочем, по его мнению, Турции вряд ли удастся в 2017 году выйти на уровень 2013-2014 годов, когда она была в лидерах. "Во-первых, общеэкономическая ситуация сейчас не способствует загранпоездкам. Во-вторых, за время отсутствия Турции у уральцев появились другие предпочтения. Так, солидную долю туристов заберет Болгария, Греция, Кипр, Тунис", - считает Мальцев. Он добавил, что любой теракт в турецкой зоне может моментально отпугнуть россиян от этого направления.

Стоит отметить, что власти Турции в этом году рассчитывают привлечь 3-3,5 миллиона российских туристов, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Музей российского беззакония представляет

Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×