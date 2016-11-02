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На Среднем Урале на треть уменьшилось число арестантов02 февраля в 17:18

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Расследования пошли быстрее.

Новый 2017 год в СИЗО Свердловской области встретили 2980 человек – на 30,4% меньше, чем годом ранее. При этом изоляторы региона были заполнены на 88,5%.

Как рассказал "Уралинформбюро" начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко, добиться снижения численности арестантов удалось за счет сокращения сроков расследования уголовных преступлений, рассмотрения дел судами первой и второй инстанций, а также ускорения документального оформления судебных решений.

Кроме того, положительно сказалась практика использования видеоконференцсвязи (ВКС), за счет которой уменьшился приток в СИЗО осужденных, которых привозили в случае вызова на судебное заседание. В настоящее время комплексы ВКС функционируют в 31 учреждении ГУФСИН на территории области.

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