На Среднем Урале на треть уменьшилось число арестантов02 февраля в 17:18
- Текст
Расследования пошли быстрее.
Новый 2017 год в СИЗО Свердловской области встретили 2980 человек – на 30,4% меньше, чем годом ранее. При этом изоляторы региона были заполнены на 88,5%.
Как рассказал "Уралинформбюро" начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко, добиться снижения численности арестантов удалось за счет сокращения сроков расследования уголовных преступлений, рассмотрения дел судами первой и второй инстанций, а также ускорения документального оформления судебных решений.
Кроме того, положительно сказалась практика использования видеоконференцсвязи (ВКС), за счет которой уменьшился приток в СИЗО осужденных, которых привозили в случае вызова на судебное заседание. В настоящее время комплексы ВКС функционируют в 31 учреждении ГУФСИН на территории области.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
02 февраля в 20:10
В Тюменской области у ветерана ВОВ украли миллион рублей
Пенсионерку подвела доверчивость.02 февраля в 19:46
Украинские танки подобрались к Донецку на расстояние 6 километров
Режим прекращения огня не соблюдается.02 февраля в 19:11
В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
Семерых участников конкурса списали.02 февраля в 19:06
Екатеринбург расчищают от скамеек
С незаконной рекламой.02 февраля в 19:03
Челябинский командир полгода летал без документов
О трудоустройстве.02 февраля в 19:02
Уральцы прошли мимо бесплатных гектаров на Дальнем Востоке
Заинтересовались москвичи.02 февраля в 18:56
Ямалец утопил снегоход и 3 дня бродил по тундре
Пока его не нашли спасатели.02 февраля в 18:53
В магнитогорском парке Победы складировали зловонные шкуры
Верблюжьи или овечьи.02 февраля в 18:50
Свердловчанка задушила кавалера проводом от утюга
Ее приговорили к 8 годам тюрьмы.02 февраля в 18:46
У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
Не дурят ли горожан?02 февраля в 18:43
Екатеринбургская школьница получила перелом позвонков на физкультуре
Прокуратуру держали в неведении больше месяца.02 февраля в 18:36
Челябинский облсуд оставил под арестом фигуранта дела о заказном убийстве
Жизни едва не лишился глава района.02 февраля в 18:33
В Белоярском ГО освободили пути от сошедших с рельсов вагонов
На это ушел весь день.02 февраля в 18:28
Челябинские пенсионеры ходят пешком в знак протеста
Против платного проезда.02 февраля в 18:22
Тюменца будут судить за гибель трех сестер в ДТП
Ему грозит 7 лет колонии.
-
02 ноября 2016 в 12:29
На улицы городов Среднего Урала вышли 8500 зэков
С начала года.30 января в 10:03
В Челябинске насильник покончил с собой в СИЗО
Его осудили по двум статьям.30 ноября 2016 в 16:16
В екатеринбургском СИЗО скончался осужденный
Обжаловавший приговор.27 июля 2016 в 16:54
Свердловчане проголосуют за решеткой
В СИЗО организуют 13 участков.15 марта 2016 в 12:36
К ЧМ-2018 в Екатеринбурге вывезут заключенных из ИК и СИЗО
В ГУФСИН о планах мэрии пока не знают.02 февраля 2016 в 15:51
Арестантам в екатеринбургском СИЗО станет свободнее через год
Когда откроется следственный изолятор под Камышловом.28 апреля 2015 в 16:13
В Екатеринбурге из СИЗО-1 вышел первый амнистированный
Всего в Свердловской области освободят 1 500 зэков.26 декабря 2014 в 11:45
В челябинском СИЗО зреет новый бунт
Предупреждает ОНК.03 апреля 2014 в 12:47
В златоустовском СИЗО прошли обыски
Плановые.23 октября 2013 в 13:46
В центре Екатеринбурга образовалось коммунальное озеро
Виновником ЧП стала ИК-2.
Главные новости
- 02 февраля в 19:11В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
- 02 февраля в 18:46У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
- 02 февраля в 17:46Музей российского беззакония представляет
- 02 февраля в 17:42Путин снял с поста главу Уральского центра МЧС
- 02 февраля в 17:34На "Уралвагонзаводе" рабочий поджег коллегу
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.