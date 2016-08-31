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Мишка Тедди подкинул дел свердловскому арбитражу02 февраля в 15:49

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Вместе с Машей и Медведем.

В Свердловской области увеличилось число судебных разбирательств, связанных с защитой интеллектуальной собственности. Как рассказал "Уралинформбюро" заместитель председателя Арбитражного суда региона Александр Крюков, в 2016 году рост составил 20% - до 471 дел.

"Основным "поставщиком" в этих споров были правообладатели исключительных прав на мультсериал "Маша и Медведь". Свой вклад внес медвежонок Тедди. В основном иски о защите интеллектуальной собственности связаны с мультяшными персонажами, которые используются при создании игрушек, логотипов и так далее", - пояснил Александр Крюков.

В гражданском производстве также увеличилась доля исков от энергетиков. "Количество таких дел увеличилось на 19%. Причин несколько. Во-первых, экономический кризис – неплатежи, увеличение тарифов. Кроме того, энергоснабжающие организации стали чаще обращаться в суд. Если раньше они копили долги за квартал, за полугодие, то теперь они подают иски ежемесячно", - рассказал зампредседателя свердловского арбитража.

Он добавил, что в целом серьезных колебаний по количеству гражданских дел не наблюдается. В 2016 году рост составил всего 1%.

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