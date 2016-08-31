Мишка Тедди подкинул дел свердловскому арбитражу02 февраля в 15:49
- Текст
Вместе с Машей и Медведем.
В Свердловской области увеличилось число судебных разбирательств, связанных с защитой интеллектуальной собственности. Как рассказал "Уралинформбюро" заместитель председателя Арбитражного суда региона Александр Крюков, в 2016 году рост составил 20% - до 471 дел.
"Основным "поставщиком" в этих споров были правообладатели исключительных прав на мультсериал "Маша и Медведь". Свой вклад внес медвежонок Тедди. В основном иски о защите интеллектуальной собственности связаны с мультяшными персонажами, которые используются при создании игрушек, логотипов и так далее", - пояснил Александр Крюков.
В гражданском производстве также увеличилась доля исков от энергетиков. "Количество таких дел увеличилось на 19%. Причин несколько. Во-первых, экономический кризис – неплатежи, увеличение тарифов. Кроме того, энергоснабжающие организации стали чаще обращаться в суд. Если раньше они копили долги за квартал, за полугодие, то теперь они подают иски ежемесячно", - рассказал зампредседателя свердловского арбитража.
Он добавил, что в целом серьезных колебаний по количеству гражданских дел не наблюдается. В 2016 году рост составил всего 1%.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
02 февраля в 20:10
В Тюменской области у ветерана ВОВ украли миллион рублей
Пенсионерку подвела доверчивость.02 февраля в 19:46
Украинские танки подобрались к Донецку на расстояние 6 километров
Режим прекращения огня не соблюдается.02 февраля в 19:11
В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
Семерых участников конкурса списали.02 февраля в 19:06
Екатеринбург расчищают от скамеек
С незаконной рекламой.02 февраля в 19:03
Челябинский командир полгода летал без документов
О трудоустройстве.02 февраля в 19:02
Уральцы прошли мимо бесплатных гектаров на Дальнем Востоке
Заинтересовались москвичи.02 февраля в 18:56
Ямалец утопил снегоход и 3 дня бродил по тундре
Пока его не нашли спасатели.02 февраля в 18:53
В магнитогорском парке Победы складировали зловонные шкуры
Верблюжьи или овечьи.02 февраля в 18:50
Свердловчанка задушила кавалера проводом от утюга
Ее приговорили к 8 годам тюрьмы.02 февраля в 18:46
У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
Не дурят ли горожан?02 февраля в 18:43
Екатеринбургская школьница получила перелом позвонков на физкультуре
Прокуратуру держали в неведении больше месяца.02 февраля в 18:36
Челябинский облсуд оставил под арестом фигуранта дела о заказном убийстве
Жизни едва не лишился глава района.02 февраля в 18:33
В Белоярском ГО освободили пути от сошедших с рельсов вагонов
На это ушел весь день.02 февраля в 18:28
Челябинские пенсионеры ходят пешком в знак протеста
Против платного проезда.02 февраля в 18:22
Тюменца будут судить за гибель трех сестер в ДТП
Ему грозит 7 лет колонии.
-
31 августа 2016 в 14:02
Компания экс-владельцев "Семи пятниц" обанкротилась
Открыто конкурсное производство.02 февраля в 15:07
Арбитраж завален исками о банкротстве свердловчан
Денег на оплату кредитов нет.23 ноября 2016 в 12:44
Приставы трясут с мэрии Екатеринбурга "подземный план"
На радость провайдерам.26 сентября 2016 в 18:00
Поставщики банкротят екатеринбургского ритейлера "А-продукт"
Дубль два.24 августа 2016 в 18:32
ГУП "Урал-2018" придется доплатить 45 миллионов за Центральный стадион
Суд встал на сторону подрядчика.18 августа 2016 в 08:51
Екатеринбуржцы вывели за рубеж 1,5 миллиарда рублей
Уголовное дело передано в суд.04 августа 2016 в 13:23
С фигуристов трясут долги за чемпионат в Екатеринбурге
Недовольными остались отельеры.28 июля 2016 в 12:45
Суд отложил банкротство скандальной екатеринбургской автокомиссионки
На полгода.14 июля 2016 в 11:30
Суд выселил кинотеатр из екатеринбургского "Колизея"
И обязал расплатиться с долгами.30 июня 2016 в 18:32
Суд запретил строить отель на екатеринбургском Юго-Западе
Сквер оставят нетронутым.
Главные новости
- 02 февраля в 19:11В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
- 02 февраля в 18:46У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
- 02 февраля в 17:46Музей российского беззакония представляет
- 02 февраля в 17:42Путин снял с поста главу Уральского центра МЧС
- 02 февраля в 17:34На "Уралвагонзаводе" рабочий поджег коллегу
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.