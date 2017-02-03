Но ненадолго.

Ученым NASA удалось доказать положительное влияние космоса на человека - на орбите организм молодеет. Сделать открытие помогли астронавты-близнецы Скотт и Марк Келли, сообщается на сайте космического агентства.

Марк провел на орбите в общей сложности 54 дня. Налет его брата на порядок больше - 520 суток, в частности он был участником 340-дневной экспедиции на МКС. За время столь длительного отсутствия Скотта на Земле исследователи сравнили физиологические и генетические особенности близнецов, передает "Уралинформбюро".

Оказалось, что в ходе экспедиции астронавта на МКС теломеры стали длиннее (то есть организм стал "моложе") и снизился уровень метилирования (изменения ДНК в силу старения организма), тогда как у Марка он рос. Однако оба показателя Скотта вскоре после приземления пришли в норму.

Также изменился характер экспрессии генов, влияющей на наследственность, - обычно это наблюдается у людей, сменивших рацион или режим сна.

Подобные исследования помогут в подготовке длительных космических экспедиций.

Стоит отметить, что мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите принадлежит россиянину Геннадию Падалке - 878 дней.