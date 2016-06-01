Заинтересовались москвичи.

Россияне за день подали 2,5 тысячи заявок на получение бесплатной земли в рамках закона о "дальневосточном гектаре". 1 февраля 2017 года такая возможность появилась у всех жителей страны, передает "Уралинформбюро".

За день сайт проекта посетили порядка 182 тысяч человек, сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка. Больше всего заходов зафиксировано с территории Москвы и Московской области – почти 25 тысяч. Второе место с показателем 10 тысяч – у Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Далее идут Приморье, Хабаровск, Якутии и Краснодарский край.

Стоит напомнить, что закон, позволяющий гражданам получить бесплатно гектар на Дальнем Востоке, вступил в силу 1 июня 2016 года. Сначала заявки принимали только от жителей региона, теперь - от всех россиянин. С начала реализации проекта нашлось 44 тысячи желающих.