Екатеринбург расчищают от скамеек02 февраля в 19:06
- Текст
С незаконной рекламой.
Свердловский облсуд поддержал требование прокуратуры демонтировать скамейки с рекламными объявлениями в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Речь идет от 26 конструкциях, установленных ООО "Голд Стрим Медиа" без разрешительных документов, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.
Первоначально позицию ревизоров поддержал Ленинский райсуд, однако компания попыталась оспорить вердикт. Облсуд оставил решение без изменений. Судебный акт вступил в силу.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
02 февраля в 20:10
В Тюменской области у ветерана ВОВ украли миллион рублей
Пенсионерку подвела доверчивость.02 февраля в 19:46
Украинские танки подобрались к Донецку на расстояние 6 километров
Режим прекращения огня не соблюдается.02 февраля в 19:11
В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
Семерых участников конкурса списали.02 февраля в 19:06
Екатеринбург расчищают от скамеек
С незаконной рекламой.02 февраля в 19:03
Челябинский командир полгода летал без документов
О трудоустройстве.02 февраля в 19:02
Уральцы прошли мимо бесплатных гектаров на Дальнем Востоке
Заинтересовались москвичи.02 февраля в 18:56
Ямалец утопил снегоход и 3 дня бродил по тундре
Пока его не нашли спасатели.02 февраля в 18:53
В магнитогорском парке Победы складировали зловонные шкуры
Верблюжьи или овечьи.02 февраля в 18:50
Свердловчанка задушила кавалера проводом от утюга
Ее приговорили к 8 годам тюрьмы.02 февраля в 18:46
У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
Не дурят ли горожан?02 февраля в 18:43
Екатеринбургская школьница получила перелом позвонков на физкультуре
Прокуратуру держали в неведении больше месяца.02 февраля в 18:36
Челябинский облсуд оставил под арестом фигуранта дела о заказном убийстве
Жизни едва не лишился глава района.02 февраля в 18:33
В Белоярском ГО освободили пути от сошедших с рельсов вагонов
На это ушел весь день.02 февраля в 18:28
Челябинские пенсионеры ходят пешком в знак протеста
Против платного проезда.02 февраля в 18:22
Тюменца будут судить за гибель трех сестер в ДТП
Ему грозит 7 лет колонии.
-
30 января в 14:34
Жители Верхотурья три недели просидели без воды
Пока не вмешались прокуроры.27 января в 15:34
На Южном Урале бык забодал женщину
Дело дошло до суда.24 января в 19:46
В Тюмени налогового инспектора ждет суд за взятку
От бизнесмена.20 января в 19:14
Перекупщик авто из Верхней Пышмы пойдет под суд за убийство товарища
И кражу.09 января в 17:21
В Ивделе за образование отвечает чиновник-"недоучка"
Суд потребовал увольнения.27 декабря 2016 в 13:19
Суд обязал мэрию Екатеринбурга закрыть Широкореченскую свалку
И рекультивировать землю.22 декабря 2016 в 16:20
Мэрии Верхней Пышмы не дали списать 610 гектаров леса
Через суд.19 декабря 2016 в 15:25
В сысертском кафе обустроили прачечную и ночлежку
Рядом с кухней и обеденным залом.14 декабря 2016 в 17:16
Южноуральские чиновники оставили инвалидов без обуви
По контракту на 39 миллионов.12 декабря 2016 в 18:08
Чиновники Южного Урала ответят в суде за отказ ребенку-инвалиду
В компенсации.
Главные новости
- 02 февраля в 19:11В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
- 02 февраля в 18:46У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
- 02 февраля в 17:46Музей российского беззакония представляет
- 02 февраля в 17:42Путин снял с поста главу Уральского центра МЧС
- 02 февраля в 17:34На "Уралвагонзаводе" рабочий поджег коллегу
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.