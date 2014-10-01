На Куйбышева, 72.

В январе победитель конкурса "Единого Расчетного Центра" на лучшее название районного отделения по адресу Куйбышева, 72 получил денежный приз – 5 000 рублей. Екатеринбуржец Сергей Ярмоленко первым предложил свой вариант названия, который сначала был выбран внутренней комиссией конкурса, а затем стал лидером голосования на сайте расчетного центра. По итогам голосования отделение по улице Куйбышева, 72 будет носить название "Восточное".

"Я пришел в районное отделение на Мичурина, 239, и специалист рассказала, что проводится конкурс на название, предложила поучаствовать. Написал только один вариант, подумал, что недалеко от нового отделения проходит улица Восточная, я часто с работы - на работу по ней езжу, так и сделал свой выбор. В ЕРЦ обращаюсь не часто, а здесь удачно зашел: не только свой вопрос решил, но и победил в конкурсе", - поделился Сергей.

Вариант "Восточное" был одним из самых популярных. Его предложили 36 авторов, а в голосовании на сайте вариант получил 920 голосов. Ближайший соперник – "Малахитовое" – набрал 912 голосов.

"В конце 2016 года в Железнодорожном районе Екатеринбурга мы открыли еще одно обновленное отделение ЕРЦ по адресу Мамина-Сибиряка, 2. Это отличный повод для традиционного конкурса на лучшее название. Предлагаем всем попробовать себя в роли креативных авторов и предложить интересное, яркое или самое точное название для нового отделения. Варианты можно предложить двумя способами: прислать на электронный ящик omk@erc.ur.ru с пометкой в теме письма "Конкурс на название" или заполнить специальный бланк при посещении любого районного отделения ЕРЦ. Не забывайте, пожалуйста, указывать контактную информацию, чтобы мы могли связаться с автором лучшего названия и вручить денежный приз", - отметила заместитель директора "Единого Расчетного Центра" Елена Береснева.

Конкурс на название районного отделения по адресу Мамина-Сибиряка, 2 стартовал 2 февраля в 9.00 и продлится до 27 февраля 12.00. В этот период можно прислать один или несколько вариантов на электронный адрес omk@erc.ur.ru. На первом этапе внутренней комиссией будут отобраны самые удачные и интересные названия, а затем жители Екатеринбурга в голосовании выберут лучшее. Его автор получит 5 000 рублей.