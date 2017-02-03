Автора текста пока не называют.

Всемирная акция проверки грамотности "Тотальный диктант-2017" пройдет 8 апреля. Такое заявление сделали ее организаторы на V Международной конференции в Новосибирском госуниверситете.

Изменится время начала диктанта по часовым поясам. "Он пройдет в 8.00, 11.00 и 14.00 по московскому времени. Это связано с тем, что в столице "Тотального диктанта", Новосибирске, в этом году произошла смена часового пояса. Мы считаем, что в Новосибирске традиционно диктант должен пройти в 15.00 по местному времени", - отметила руководитель проекта Ольга Ребковец.

Имя автора текста уже известно, однако назовут его только на весенней пресс-конференции 1 марта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе вуза. Сам текст написан, сейчас экспертный совет работает над комментариями к нему.

Кроме того, для иностранцев, изучающий русский язык, появится свой вариант "Тотального диктанта": Trud представляет собой тест на базе основного текста диктанта.

Стоит отметить, что в 2016 году в Екатеринбурге свою грамотность на 22 площадках проверили 2 682 человека. В целом акция охватила 732 города в 69 странах, ее участниками стали более 145 000 человек.