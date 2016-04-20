Свердловские школы прирастут на 165 650 мест02 февраля в 18:21
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Всех переведут на первую смену.
К 2025 году в Свердловской области будет создано 165 650 школьных мест в новых и реконструированных зданиях, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.
Речь идет о строительстве 157 школ и реконструкции 31. Благодаря этому в ближайшее время планируется ввести односменное обучение в начальной школе и для учеников 10-11 классов. К 2025 году это коснется и среднего звена.
Стоит отметить, что в 2017 году на создание новых мест в школах регион получит 748 миллионов рублей из госказны. Кроме того, на эти цели направят 270 миллионов рублей из областного бюджета.
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