Против платного проезда.

В Челябинске после отмены бесплатного проезда для пенсионеров и других льготников многие из них отказались от общественного транспорта. Как заявил начальник профильного управления горадминистрации Роман Болотов, в январе 2017 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года количество перевезенных пенсионеров сократилось на 29%, других льготников - на 27%.

Проезд для этих категорий горожан стал платным с 1 января 2017 года. Их возят за полцены - 10 рублей. Власти рассчитывали, что благодаря данной мере доходность муниципального транспорта увеличится. Однако, судя по всему, эффект будет обратный, передает "Уралинформбюро".