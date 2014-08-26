Челябинские пенсионеры ходят пешком в знак протеста02 февраля в 18:28
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Против платного проезда.
В Челябинске после отмены бесплатного проезда для пенсионеров и других льготников многие из них отказались от общественного транспорта. Как заявил начальник профильного управления горадминистрации Роман Болотов, в январе 2017 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года количество перевезенных пенсионеров сократилось на 29%, других льготников - на 27%.
Проезд для этих категорий горожан стал платным с 1 января 2017 года. Их возят за полцены - 10 рублей. Власти рассчитывали, что благодаря данной мере доходность муниципального транспорта увеличится. Однако, судя по всему, эффект будет обратный, передает "Уралинформбюро".
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