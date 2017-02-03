Верблюжьи или овечьи.

В Магнитогорске в парке Победы прохожие обнаружили дурно пахнущую кучу шкур. С виду шерсть похожа на верблюжью или овечью - точно определит экспертиза, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии .

2 февраля сотрудники дорожного специализированного учреждения города вывезли шкуры на свалку.

За сброс отходов в неустановленном месте виновным грозит от 1 до 5 тысяч рублей штрафа.