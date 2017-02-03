У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда02 февраля в 18:46
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Депутат гордумы Екатеринбурга Эдуард Мансуров подал в Свердловский областной суд иск о признании необоснованным решения РЭК о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте с 26 до 28 рублей. Как он пояснил на своей странице в Facebook, главная его цель - добиться раскрытия секретной информации мэрии, а именно: данных о структуре расходов муниципальных транспортных предприятий и предполагаемой прибыли, сообщает "Уралинформбюро".
Депутат апеллирует к тому, что при утверждении новых тарифов потребителям не обосновали повышение, в том числе не представили расчеты себестоимости перевозок. Тем самым, по его мнению, нарушены права жителей.
Стоит отметить, что детальные расходы транспортных предприятий мэрия скрывает от екатеринбуржцев уже несколько лет. Добиться ясности в данном вопросе не удалось и прокуратуре, проводившей проверки. В конечном счете на депутатских слушаниях чиновники представили некие "справки", согласно которым ЕТТУ тратит больше денег на шины, чем МОАП, а где-то по улицам города ездит треть трамвайного вагона. На этом расследования затормозились.
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