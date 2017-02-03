"ВСМПО-Ависма" выпустила букварь для будущих инженеровСегодня в 08:56
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Молодую смену готовят с детского сада.
"ВСМПО-Ависма" представила новый книжный проект – для дошколят и младшеклассников. "Азбука будущего инженера" увлекательно рассказывает о титановом производстве и связанных с ним профессиях. Издание вышло тиражом 3 тысячи экземпляров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.
У букваря максимально доступная форма подачи: короткие стихи, яркие иллюстрации. Каждую страницу венчают большие буквы из разных материалов: пластилина, кубиков Lego, соленого теста, пуговиц. Это помогает детям самостоятельно осваивать декоративные техники, от оригами до малоизвестного стимпанка. Автор текстов – Ольга Медведева, художник – Светлана Искоских.
В самом начале маленьких читателей приветствует генеральный директор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин: "Уверен, что кто-нибудь из вас обязательно придет работать в нашу корпорацию. И кто-то обязательно станет инженером. Но надеюсь, что все вы – без исключения – будете любить родной край и однажды найдете себе дело по душе!"
Стоит отметить, что профориентационную работу среди подрастающего поколения "ВСМПО-Ависма" ведет давно. Общая стоимость издательских проектов превышает 7 миллионов рублей.
В 2011-2012 годах пятитысячным тиражом вышел двухтомник о приключениях звездного дракона и салдинских близнецов Миши и Маши в титановом крае (авторы - Галина Гордиенко и Ольга Медведева). Аудиторию от 6 до 12 лет познакомили с технологией производства титана. История имела большой успех, потребовался дополнительный тираж.
Путеводитель "Дороги, полные открытий" Ольга Медведева создала вместе с подростками, которые делились впечатлениями от путешествий по Уралу и экскурсий в цеха корпорации. Оформили издание художник Ирина Старцева и участники корпоративного детского конкурса "Давай раскрасим вместе мир!". Он проводится ежегодно с 2009 года.
На старшеклассников и студентов колледжей рассчитан "Титан для чайников", где описывается история становления отрасли в России и производственный процесс.
Целенаправленный подход к профориентации дает результаты – в "ВСМПО-Ависма" забыли, что такое текучесть кадров. От молодежи, сознательно выбирающей профессию, нет отбоя.
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