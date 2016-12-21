В России треть компаний беспомощны перед хакерамиСегодня в 10:24
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Кибератаки все масштабнее.
Масштабы хакерских атак в России нарастают. В 2016 году им подверглись 18,6% компаний против 17% годом ранее, сообщили "Уралинформбюро" в "Лаборатории Касперского".
При этом треть "жертв" не умеет противостоять DDoS-атакам, а 62% полагаются на примитивные средства защиты, которые не могут помочь.
39% компаний уверены, что неинтересны для организаторов DDoS-атак. Между тем опрос показал, что 7 из 10 российских организаций неоднократно подвергались нападениям со стороны хакеров.
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