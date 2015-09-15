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Олег Черепанов устроит строительный адСегодня в 10:28

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Жителям своего клубного дома "Тихвинъ".

На месте Центрального рынка в Екатеринбурге развернется масштабная стройка девелоперской компании "Форум-групп". На пустыре под боком у клубного дома "Тихвинъ", построенного Олегом Черепановым, вырастет жилой квартал с коммерческими площадями, подземным паркингом и большим продуктовым маркетом. Концепцию застройки обсудят 9 февраля 2017 года на Градостроительном совете Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро".

Площадь застраиваемой территории составляет 106 тысяч квадратных метров. Жилье займет 50 тысяч "квадратов", под торговлю и сферу обслуживания отдадут 8 тысяч квадратных метров. Комплекс будет включать в себя 9 зданий высотой от 7 до 32 этажей.

Этот гигантский объем работ планируется осилить за 4,5 года. Спокойно жить району осталось совсем недолго – уже в этом году сваебойные машины утроят канонаду. Затем пойдут вереницы грузовиков со стройматериалами – пробки на Радищева и Шейнкмана станут нормой.

Ко всему прочему безопасность строек девелопера Черепанова последнее время вызывает вопросы. Год назад тут же, в районе Сакко и Ванцетти, на стройплощадке жилого комплекса "Мечта", рухнула стрела башенного крана. Погиб машинист. Упавшая махина частично разрушила жилой дом напротив – были повреждены кровля, стены и балконы, выбиты стекла.

Ранее по теме:
В екатеринбургской "Мечте" упала стрела башенного крана

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