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В Екатеринбург привезут чудотворную иконуСегодня в 12:31

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Пре­святой Богородицы.

4 февраля 2017 года в столицу Урала из Киева прибудет икона Божьей матери "Призри на смирение". Торжественную встречу святыни проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе епархии.

Образ XIX века – список с иконы 1420 года, ­явившейся на Каменном­ озере в Псковской об­ласти. Святыня попала в Введенский мужской­ монастырь Киева в 1994 году. Лик Богородицы и младенца отпечатался на стекле, которое прикрывало икону. Украинские ученые признали, что изображение на стекле нерукотворное, но научно объяснить его появление не смогли.

Икона дает помощь нуждающимся и исцеляет больных. Благодарные паломники оставляют Пре­святой Богородице многочисленные украшения.

Поклониться образу можно будет в Храме-на-Крови с 4 по 15 февраля. После этого святыню перевезут в Нижнетагильскую епархию, после – в Каменскую.

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