Северный циклон заморозит свердловчан Сегодня в 10:55
- Текст
До минус 34.
Свердловскую область накроет морозный циклон. Температура в некоторых районах опустится до минус 34 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.
5 февраля похолодает до минус 20 градусов, а в полную силу морозы ударят в начале следующей недели. "Температура воздуха понизится ночью до минус 20-25 градусов, местами до минус 34. Днем ожидается минус 15-20 градусов", - рассказали синоптики.
Существенных осадков циклон не принесет.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:16
Установлена причина смерти найденного в авто екатеринбуржца
Его погубил неизвестный яд.Сегодня в 18:59
В ДТП под Тюменью погибли 3 человека
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 18:37
В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
В полицию обратился дед.Сегодня в 18:23
Квитка отдал власть над УрФО свердловским единороссам
Бабушкиной, Чечуновой и Шептию.Сегодня в 18:12
Медведев велел акционировать"Почту России"
Да поживее.Сегодня в 18:08
Музейщикам Екатеринбурга урежут зарплату
На 10%.Сегодня в 18:05
В Екатеринбурге директор компании-подрядчика ответит за ожоги 2 работников
Их ударило током.Сегодня в 18:01
Под Ачитом такси улетело в кювет
Трое госпитализированы.Сегодня в 17:48
Минфин прикупит 113 миллиардов долларов
До 6 марта.Сегодня в 17:43
В копейской колонии задымился штрафной изолятор
Эвакуировали десятки зэков.Сегодня в 17:42
Спасенный из тюменского ресторана медведь переедет в Подмосковье
В приют.Сегодня в 17:37
Свердловчанин поджег соседку с ребенком из-за тараканов
Ему вынесут приговор 6 февраля.Сегодня в 17:35
МОК потребовал от Макларена ответить за российский допинг
Одних слов - мало.Сегодня в 17:34
Нижегородца едва не убили в очереди у школы
На запись детей в первый класс.Сегодня в 17:30
Бурков предъявил ультиматум губернатору Свердловской области
Грозит выборами.
-
02 февраля в 10:30
Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
На следующей неделе.30 мая 2016 в 09:54
Лето на Среднем Урале начнется с заморозков
До минус 3.12 мая 2016 в 14:17
Тепло покинет Екатеринбург на уик-энд
И вернется на следующей неделе.06 мая 2016 в 11:49
В праздничные выходные Екатеринбург ждут заморозки
Зато без дождей.21 апреля 2016 в 10:47
Дожди продолжат заливать Екатеринбург
До конца недели.16 января в 12:50
Екатеринбург ждет теплая бесснежная неделя
При минус 8-10 градусах.10 января в 15:30
Крещенские морозы пощадят екатеринбуржцев
И без того хватило.19 декабря 2016 в 11:59
В Екатеринбурге потеплеет на 20 градусов
К концу недели.14 декабря 2016 в 11:49
Свердловчанам обещают минус 40
На следующей неделе.12 декабря 2016 в 09:08
Екатеринбург скуют морозы
До минус 22.
Главные новости
- Сегодня в 18:37В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
- Сегодня в 16:04В Екатеринбурге ждут главу Росприроднадзора
- Сегодня в 16:02Покалеченного в Екатеринбурге судебного пристава направят на реабилитацию
- Сегодня в 15:55Мутко ускорил реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:32На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.