Космический "двухэтажный автобус" проскочил мимо ЗемлиСегодня в 12:39
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Минувшей ночью.
В ночь на 3 февраля 2017 года мимо Земли пронесся астероид BS32 размером с двухэтажный автобус.
По данным NASA, в момент максимального сближения расстояние между Голубой планетой и космическим гостем было 162 543 километра - это всего лишь 60% пути между Землей и Луной. Скорость 25-метрового болида составляла 11 километров в секунду.
Астероид BS32 был открыт 30 января. Определив его траекторию, астрономы успокоили всех - он пролетит мимо планеты, передает "Уралинформбюро".
Гораздо большую угрозу для Земли представляет WF9. По мнению ученых, глыба диаметром более километра мчится к планете со скоростью 26 тысяч миль в час. Мощность удара при падении болида составит 3 000 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Приземление в океан грозит вскипанием воды и гигантским цунами, которое может поглотить многие прибрежные города.
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