На Урале не хватает лекарств от ВИЧСегодня в 12:52
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Чего и следовало ожидать.
В Свердловской, Челябинской, Тюменской областях и Пермском крае не хватает лекарств для лечения ВИЧ-инфицированных. Перебои с медикаментами наблюдаются еще в 14 регионах. Открытое письмо об этом активисты движения "Пациентский контроль" написали главе Минздрава РФ Веронике Сворцовой.
Многочисленные обращения от ВИЧ-инфицированных о проблемах с антиретровирусными препаратами поступали на сайт www.pereboi.ru в декабре-январе, уточняется в обращении. Нужных медикаментов не было в наличии, в ходе лечения их заменяли без медицинских показаний, а при низком иммунитете пациентам отказывали в предоставлении АРВ-препаратов.
"Пациентский контроль" просит провести проверку и экстренно докупить лекарства, которых бы хватило до начала поставок рамках централизованной закупки. На такую схему медучреждения перешли в этом году. О том, что запасов лекарств может не хватить до первой централизованной поставки еще осенью предупреждала главврач Свердловского областного СПИД-центра Анжелика Подымова, передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что Средний Урал лидирует в стране по количеству ВИЧ-инфицированных. В Екатеринбурге носителем вируса является каждый 50-ый.
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