Мэрия дала добро.

К лету в екатеринбургской Зеленой Роще могут появиться камеры видеонаблюдения. Автор идеи Леонид Старков снискал благосклонность мэрии и приступил к разработке проекта, передает "Уралинформбюро".

Накануне администрация Екатеринбурга предоставила Старкову план коммуникаций в Зеленой Роще и парке Павлика Морозова, где также могут появиться камеры. "На следующей неделе обновим эскиз с расстановкой камер, кабельными трассами и смету", - сообщил активист.

Идея подключить Зеленую Рощу к системе видеонаблюдения "Безопасный город" родилась у Леонида Старкова в январе 2017 года во время прогулки с ребенком по парку. "Там куча детей, все играют, качели, горка, детская площадка – пастораль. Но часов с 19 появляется молодежь с пивком и сигаретами. Я, конечно, и сам еще не старик и даже, наверное, не гундел бы, если бы они прибирали за собой банки и не курили", - написал он на своей странице в Facebook.

В качестве решения екатеринбуржец предложил установку камер. По его мнению, полицейские могли бы оперативно выезжать на место и штрафовать распивающих алкоголь горожан. Деньги на проект планируется собрать с помощью краудфандинга. Монтаж Леонид Старков готов выполнить сам – он работает в компании по установке систем видеонаблюдения.

Стоит отметить, что мэрия Екатеринбурга грезит масштабной реконструкцией парка Зелена Роща с прошлого года. Однако в городском бюджете денег нет даже на проект. Вместе с тем нынче планируется провести конкурс среди проектантов и заплатить за работы, сэкономив по другим статьям бюджета.

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