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"Ленивое" Солнце обернется энергоколлапсом на ЗемлеСегодня в 13:27

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Его предрекают в 2050 году.

Геофизики Великобритании и США пришли к выводу, что в 2050 году на Земле возможен отказ компьютерных и энергетических систем. Это произойдет из-за ослабления гелиосферы. Свое исследование ученые из университета Рединга опубликовали в журнале Scientific Reports.

Согласно прогнозам, в 2050 году активность Солнца достигнет минимума за последние три века. Это приведет к сокращению почти на треть гелиосферы светила, ограничивающей его магнитное поле. Как следствие, произойдет выброс в космос высокоэнергетических частиц, которые могут парализовать работу электронных систем на Земле.

Одним из признаков перемен на Солнце называют миграцию северного сияния. Сейчас его можно увидеть и в средних широтах, однако вскоре сияние вновь "притянет" к полюсам, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, потенциальное увеличение дозы космической радиации может привести к росту раковых заболеваний кожи.

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