Детсадовцев в Екатеринбурге свалил норовирусСегодня в 13:30
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В ДОУ плохо мыли посуду.
У шести отравившихся детей в Екатеринбурге нашли норовирус. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. В детском саду №75, где заболели малыши, санврачи обнаружили нарушение правил дезинфекции, требований к мытью посуды, хранению продуктов и прохождению медосмотров сотрудниками. Вируса в анализах персонала не найдено.
Шесть случаев заражения острой кишечной инфекцией в ДОУ были зарегистрированы с 25 января по 2 февраля 2017 года. Группы, где заболели дети, распущены на карантин до 6 февраля.
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В детсаду Екатеринбурга отравились малыши
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