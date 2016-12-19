В ДОУ плохо мыли посуду.

У шести отравившихся детей в Екатеринбурге нашли норовирус. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. В детском саду №75, где заболели малыши, санврачи обнаружили нарушение правил дезинфекции, требований к мытью посуды, хранению продуктов и прохождению медосмотров сотрудниками. Вируса в анализах персонала не найдено.

Шесть случаев заражения острой кишечной инфекцией в ДОУ были зарегистрированы с 25 января по 2 февраля 2017 года. Группы, где заболели дети, распущены на карантин до 6 февраля.

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