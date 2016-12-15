Пассажиры "Ямала" застряли в Кольцово почти на 8 часовСегодня в 11:53
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Они не могут улететь в Салехард.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на 8 часов задерживается вылет самолета Bombardier CRJ200 авиакомпании "Ямал" в Салехард. Вместо 8.30 рейс перенесен на 16.05. Согласно онлайн-табло, задержка связана с поздним прибытием лайнера, передает "Уралинформбюро".
Кроме того, "Ямал" отменил рейс до Тюмени, запланированный на 21.25.
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