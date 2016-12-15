Они не могут улететь в Салехард.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на 8 часов задерживается вылет самолета Bombardier CRJ200 авиакомпании "Ямал" в Салехард. Вместо 8.30 рейс перенесен на 16.05. Согласно онлайн-табло, задержка связана с поздним прибытием лайнера, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, "Ямал" отменил рейс до Тюмени, запланированный на 21.25.