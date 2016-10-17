Из госказны.

На поддержку муниципальных театров Свердловской области будет выделено 35 миллионов из казны РФ. Деньги получат культурные учреждения в городах с населением менее 300 000 жителей, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

Средства пойдут на новые спектакли и улучшение материальной базы. Поддержку театры получат в рамках федеральной программы развития культуры и туризма до 2020 года.

Ранее стало известно, что 18 культурных проектов области получат губернаторские гранты на общую сумму 50 миллионов рублей.

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