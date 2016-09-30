Прилетел четвертый.

В Екатеринбурге новый банкротный иск получил застройщик жилого комплекса "Первый Николаевский" - компания "Укстусстрой" (входит в НП "Уралэнергостройкомплекс"). На этот раз в свердловский арбитраж обратилось ЗАОР "Екатеринбурггорпроект". Заявление поступило 30 января 2017 года и пока не принято к производству, передает "Уралинформбюро".

До этого с требованием признать компанию банкротом в суд обращалась администрация Екатеринбурга из-за долгов по аренде. Однако заявление оставили без рассмотрения. Затем в арбитраж поступили еще два иска – от ООО "УКС Груп" и ООО "Орбита". Решение по ним пока не принято.

Стоит отметить, что Сбербанк, основной кредитор проекта "Первый Николаевский", выступает против банкротства "Устусстроя". Там считают, что в этом случае компания избавится от ответственности, а жилой комплекс будет надолго заморожен. В данный момент Сбербанк ищет проекту нового инвестора, чтобы стройка продолжалась.

"Уктусстрой" фактически перестал платить по своим обязательствам весной 2016 года. Тогда и забуксовали работы на первой очереди "Первого Николаевского", который возводят в районе Готвальда. Осенью стройка встала. С дольщиками заключены дополнительные соглашения о переносе сроков ввода жилого комплекса на 30 сентября 2017 года. Застройщика проверяет прокуратура.

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