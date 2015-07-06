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Петербуржцы "окрестили" сына ямальского судьи трусомСегодня в 14:45

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За убийство белки.

Вечером 2 февраля 2017 года ворота ЦПКиО в Санкт-Петербурге украсил плакат адресованный сыну судьи Елисею Владимирову. На листе ватмана маркером выведены упреки отстреливавшемуся от белки молодому человеку в трусости.

Днем ранее горсуд поставил точку в резонансном деле студента академии правосудия Владимирова - его прекратили за отсутствием состава преступления, пишет "Фонтанка.ру".

Еще в августе 2014 года Е.Владимиров, гуляя в парке, двумя выстрелами убил белку. По словам юноши, зверь укусил его за ногу, оцарапал палец и готовился снова напасть. Против молодого человека завели уголовное дело о хулиганстве. Затем райсуд переквалифицировал его, и молодой ямалец в 2015 году за жестокое обращение с животными получил год исправительных работ с удержанием 15% заработка, но тут же попал под амнистию, передает "Уралинформбюро".

Позже сын ямальского судьи обжаловал приговор в высшей судебной инстанции, а 1 февраля 2017 года президиум горсуда прекратил дело за отсутствием состава преступления. Служители Фемиды учли, что Е.Владимиров убил белку одним выстрелом, без мучений, а значит, жестокого обращения с животными не было.

Ранее по теме:
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