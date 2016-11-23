Храни личные данные смолоду!

Россияне массово ограничивают доступ к своим аккаунтам в социальных сетях, чтобы закрыть персональные данные. К таким выводам пришел ВЦИОМ по итогам опроса.

За последние годы количество утечек конфиденциальной информации и кибератак во всем мире увеличилось в разы. В связи с этим все больше пользователей стремятся скрыть личную информацию от посторонних глаз или вовсе уйти из соцсетей, передает "Уралинформбюро".

Аналитики ВЦИОМ объясняют такую тенденцию и тем, что "жители" Сети взрослеют.