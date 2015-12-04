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Работников "Газпром добыча Ямбург" отметили медалями МЧС РоссиСегодня в 14:22

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Получено 6 наград.

Шесть работников ООО "Газпром добыча Ямбург" получили награды Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Медалями "XXV лет МЧС России" были отмечены первый заместитель гендиректора предприятия Олег Николаев, заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Орест Шологин.

Также награды получили вышедший на пенсию главный врач филиала "Медико-санитарная часть" Анатолий Фомин, начальники филиалов "Нефтегазодобывающее управление" и "Газопромысловое управление" Олег Хасанов и Александр Дьяконов. Медали МЧС РФ был удостоен и ведущий инженер службы промышленной и пожарной безопасности Руслан Луканин.

Почетные награды вручили за заслуги в деле создания, развития и обеспечения успешного функционирования единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Кроме того, было отмечено многолетнее и безупречное служение делу МЧС России, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

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