Египтянин привез в Екатеринбург чемодан кремаСегодня в 14:13
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Контрабанду задержали.
408 баночек крема для лица нашли в багаже пассажира из Стамбула таможенники аэропорта Кольцово.
Гражданин Египта прошел по зеленому коридору, однако чем-то привлек внимание специалистов. Его чемодан досмотрели на спецоборудовании и обнаружили, что он под завязку набит косметическими средствами известной марки с надписями на английском и арабском языках, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцовской таможни.
Фото: пресс-служба Кольцовской таможни
Мужчина не стал скрывать, что везет 33,5 килограмма крема для продажи. Товар был изъят, а незадачливый коммерсант получил административный штраф.
Фото: пресс-служба Кольцовской таможни
Стоит отметить, что с начала года это уже второй случай незаконного ввоза в таможенный союз средств по уходу за кожей, которые обязательно должны иметь разрешительные документы. Ранее был задержан гражданин КНР.
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