Контрабанду задержали.

408 баночек крема для лица нашли в багаже пассажира из Стамбула таможенники аэропорта Кольцово.

Гражданин Египта прошел по зеленому коридору, однако чем-то привлек внимание специалистов. Его чемодан досмотрели на спецоборудовании и обнаружили, что он под завязку набит косметическими средствами известной марки с надписями на английском и арабском языках, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцовской таможни.

Фото: пресс-служба Кольцовской таможни

Мужчина не стал скрывать, что везет 33,5 килограмма крема для продажи. Товар был изъят, а незадачливый коммерсант получил административный штраф.

Фото: пресс-служба Кольцовской таможни

Стоит отметить, что с начала года это уже второй случай незаконного ввоза в таможенный союз средств по уходу за кожей, которые обязательно должны иметь разрешительные документы. Ранее был задержан гражданин КНР.