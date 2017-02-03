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Школьники на Ямале заболели "тайским" гепатитом АСегодня в 15:52

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Вирус из Азии привезли родители.

Гепатит А, сваливший в середине января 2017 года 16 человек в Новом Уренгое, "залетел" из Таиланда. Во время вспышки заболевания пострадали ученики и сотрудники гимназии. Вирус, предположительно, завезли родители одного из школьников после отдыха за границей, сообщает ТАСС со ссылкой на ямальское управление Роспотребнадзора.

С 12 по 15 января 2017 года с диагнозом "гепатит А" госпитализировали семь человек, еще девять отправили на амбулаторное лечение. Заболевшие уже выписаны из больницы. Гимназию закрывали на карантин, у всех учеников и сотрудников взяли анализы, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
В Новом Уренгое растет число заболевших гепатитом А

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