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Реконструкцией ЕКАД за 4,7 миллиарда никто не заинтересовалсяСегодня в 14:59

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Конкурс провалился.

Свердловские власти не смогли найти подрядчика для реконструкции 10-километрового участка ЕКАД от Семи Ключей до Большого Истока. На аукцион заявилась всего одна компания, к которой возникли серьезные претензии. Конкурс признали несостоявшимся, передает "Уралинформбюро".

Дорогу планируется расширить с двух до четырех полос. В дальнейшем предполагается довести их число до шести. Кроме того, будет обустроена разделительная полоса шириной 12,5 метра. До 2022 года на работы выделят 4,75 миллиарда рублей. Новый аукцион объявят в ближайшее время.

Затем дорогу Семь Ключей - Большой Исток собираются соединить с проектируемым участком третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАДа (от автодороги Екатеринбург - Полевской до трассы М5 "Урал"). На примыкании этих двух отрезков к 2021 году возведут транспортную развязку.

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