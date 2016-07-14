×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дымящую свалку под Верхней Пышмой закроют по решению судаСегодня в 15:04

  • Текст

Придется искать альтернативу.

Верхнепышминский городской суд запретил компании "Благо-С" - оператору полигона ТБО в поселке Красный - осуществлять на свалке любую деятельность, кроме рекультивации и пожаротушения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава свердловского отделения ОНФ Жанна Рябцева.

По ее словам, решение логичное, учитывая, что полигон должен был полностью заполниться уже в 2018 году. "Сейчас необходимо решить вопрос о том, в какие сроки будут проводиться мероприятия по рекультивации и кто будет отвечать за их выполнение", - отметила Жанна Рябцева, добавив, что в первую очередь нужно погасить все очаги возгорания на свалке.

Также необходимо подыскать новое место для складирования отходов.

Между тем свалка в поселке Красный продолжает гореть, травя дымом всю округу. Несмотря на попытки тушения снегом, горение стало еще сильнее. Прокуратура Верхней Пышмы намерена обратиться в ГУ МЧС по Свердловской области с просьбой помочь в тушении полигона, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Музей российского беззакония представляет

Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×