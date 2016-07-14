Дымящую свалку под Верхней Пышмой закроют по решению судаСегодня в 15:04
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Придется искать альтернативу.
Верхнепышминский городской суд запретил компании "Благо-С" - оператору полигона ТБО в поселке Красный - осуществлять на свалке любую деятельность, кроме рекультивации и пожаротушения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава свердловского отделения ОНФ Жанна Рябцева.
По ее словам, решение логичное, учитывая, что полигон должен был полностью заполниться уже в 2018 году. "Сейчас необходимо решить вопрос о том, в какие сроки будут проводиться мероприятия по рекультивации и кто будет отвечать за их выполнение", - отметила Жанна Рябцева, добавив, что в первую очередь нужно погасить все очаги возгорания на свалке.
Также необходимо подыскать новое место для складирования отходов.
Между тем свалка в поселке Красный продолжает гореть, травя дымом всю округу. Несмотря на попытки тушения снегом, горение стало еще сильнее. Прокуратура Верхней Пышмы намерена обратиться в ГУ МЧС по Свердловской области с просьбой помочь в тушении полигона, передает "Уралинформбюро".
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