И ни минутой больше.

Для сохранения здоровья не стоит работать более 39 часов в неделю. К такому выводу пришли ученые Австралийского национального университета, изучив данные 8 000 человек, пишет Medikforum.

Кроме того, австралийцы развенчали миф о том, что долго работающие люди достигают максимальных результатов. Производительность труда является высокой лишь тогда, когда есть возможность восстанавливать силы после. Ее дает именно 39-часовая рабочая неделя, передает "Уралинформбюро".

Если проводить на рабочем месте больше времени, увеличивается риск развития серьезных психологических и физиологических проблем. На сегодня почти четверть австралийцев трудятся дольше, отмечают исследователи.

Идеальной для женщин будет 34-часовая рабочая неделя, так как они тратят на домашние дела гораздо больше времени и сил, чем мужчины. Последние могут отдавать любимой профессии и 47 часов в неделю.