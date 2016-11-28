Идеальная рабочая неделя длится 39 часовСегодня в 16:19
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И ни минутой больше.
Для сохранения здоровья не стоит работать более 39 часов в неделю. К такому выводу пришли ученые Австралийского национального университета, изучив данные 8 000 человек, пишет Medikforum.
Кроме того, австралийцы развенчали миф о том, что долго работающие люди достигают максимальных результатов. Производительность труда является высокой лишь тогда, когда есть возможность восстанавливать силы после. Ее дает именно 39-часовая рабочая неделя, передает "Уралинформбюро".
Если проводить на рабочем месте больше времени, увеличивается риск развития серьезных психологических и физиологических проблем. На сегодня почти четверть австралийцев трудятся дольше, отмечают исследователи.
Идеальной для женщин будет 34-часовая рабочая неделя, так как они тратят на домашние дела гораздо больше времени и сил, чем мужчины. Последние могут отдавать любимой профессии и 47 часов в неделю.
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