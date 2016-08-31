Специалистам предстоит проверить 18 многоквартирников.

В Кировграде продолжаются внеплановые межведомственные проверки газифицированных домов. Эксперты разбираются в причинах участившихся отравлений угарным газом – продуктами сгорания природного газа. Первые выводы уже есть – системы вентиляции домов нуждаются в прочистке и ремонте.

В связи с неблагоприятной ситуацией с отравлениями угарным газом по инициативе АО "ГАЗЭКС" февраль объявлен в городе месяцем безопасности. В профилактические рейды к потребителям газа отправились специалисты газовой службы, МЧС и ВДПО.

Экспертам предстоит обойти квартиры 18 многоквартирных домов, где установлено свыше 850 газовых водонагревателей. Потребителям газа раздают памятки пожарной и газовой безопасности. Особое внимание ревизоры уделяют проверке систем вентиляции и дымоудаления, от исправности которых в первую очередь зависит безопасность жильцов при пользовании газом. Надлежащее состояние дымоходов и вентиляционных каналов обязаны обеспечивать управляющие компании, регулярно привлекая специализированные организации к их проверке и прочистке. По законодательству, это необходимо делать не менее трех раз в год.

Проверка показала: дымоходы в доме на Ленина, 5 разрушены и требуют срочного ремонта. Жители рассказывают, как ведрами вытаскивают из вентиляционных каналов кирпичную крошку. Правило открывать форточки при пользовании газовыми приборами потребителями не соблюдается. В квартирах настолько холодно, что жители ходят в валенках. Засоренность каналов и отсутствие притока свежего воздуха создает предпосылки для отравлений угарным газом. Газовики вынуждены были приостановить газоснабжение дома. Подача газа будет возобновлена только после обеспечения управляющей компанией надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов. Собственники квартир отнеслись к прекращению подачи газа с пониманием. Эксперты разъяснили им всю опасность ситуации.

В доме на Ленина, 7 вентиляционные системы дома также в плачевном состоянии. Из-за отсутствия тяги 2 февраля прекращена подача газа в 3 квартиры. 3 февраля проверки проходят в доме по улице Ленина, 9а, отключено 2 квартиры. Рейды будут продолжаться весь февраль, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС".