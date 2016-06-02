Екатеринбургскую мечеть требуют сровнять с землей Сегодня в 16:16
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Через суд.
Распорядительная дирекция МУГИСО требует снести вагончик-мечеть на Степана Разина, 15 в Екатеринбурге. Иск к религиозной организации мусульман "Нур-Усман" поступил в декабре 2016 года. Первое заседание по делу состоится 20 февраля 2017 года, передает "Уралинформбюро".
В случае положительного решения суда постройку снесут в течение месяца. Каждый день просрочки обойдется ответчику в 5 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в Екатеринбурге мусульмане-азербайджанцы полгода ведут борьбу за право построить новую мечеть на улице Репина. Поначалу свердловский минстрой отказывался выдавать разрешение на строительство, а затем МУГИСО попыталось расторгнуть договор аренды земельного участка. В первом случае суд встал на сторону азербайджанцев, по второму вопросу разбирательство еще не завершилось.
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