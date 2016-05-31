Из-за денежного вопроса.

Конкурс на реконструкцию Макаровского моста в Екатеринбурге объявят в феврале 2017 года. Данную информацию "Уралинформбюро" подтвердили в мэрии.

Изначально это планировалось сделать в конце 2016 года, но деньги из бюджета области пришли позже.

К работам подрядчик приступит уже летом. Первый этап реконструкции продлится до осени 2019 года. За это время рабочие успеют заменить треть сооружения. Туда перенесут коммуникации и трамвайные пути, также обустроят по две полосы движения в каждом направлении. Кроме того, вдоль виадука появятся широкие тротуары и велосипедные дорожки. Всего на данные работы уйдет порядка 1,9 миллиарда рублей.

Затем в два этапа, к 2023 году, достроят оставшуюся часть Макаровского моста.

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