Спасенный из тюменского ресторана медведь переедет в ПодмосковьеСегодня в 17:42
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В приют.
Медведь Федя, визитная карточка тюменского ресторана "Замок дружбы", отправился в столицу. Его забрал московский благотворительный фонд "БИМ", сообщает Госохотуправление Тюменской области.
В ресторан Федя попал еще медвежонком – его подобрали на трассе дальнобойщики. С животным обращались хорошо, но со временем клетка для косолапого стала мала. К тому же у владельца ресторана не было лицензии на содержание дикого животного.
Столичный фонд предложил забрать Федю в свой приют в подмосковных Хотеичах, где уже содержится больше десятка медведей. Косолапого везут в специальном фургоне, в пункт назначения он прибудет через несколько дней.
Стоит отметить, что это второй тюменский медведь, перебравшийся под крыло фонда "БИМ". В 2015 году туда отправилась Симба, до этого жившая при гостинице "Жемчужина", передает "Уралинформбюро".
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