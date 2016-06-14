Музейщикам Екатеринбурга урежут зарплатуСегодня в 18:08
- Текст
На 10%.
Сотрудники Объединенного музея писателей Урала (ОМПУ) в Екатеринбурге на днях получили уведомление об изменениях в трудовых договорах. Поползли слухи о серьезном сокращении зарплат и увольнениях. Как сообщили в самом музее, перемены действительно грядут, и связаны они с оптимизацией работы учреждения.
По словам директора ОМПУ Натальи Смирновой, нововведения намечены на 1 апреля 2017 года. "Предполагаются изменения в штатном расписании, перераспределение обязанностей. Я проработала в музее ровно год и могу оценить состояние дел. У меня появились кое-какие мысли по организации деятельности. Если произойдет сокращение зарплат, то максимум на 10%. И это не для всех сотрудников. Все зависит от результатов работы. У нас же контракты называются "эффективными". И после года работы в состоянии оценить эффективность каждого сотрудника. И некоторые из них не зря опасаются, что к ним возникнут вопросы. Но сокращаться будут не оклады, конечно, а стимулирующая часть", - пояснила она "Уралинформбюро".
В ОМПУ сегодня есть финансовые сложности, вследствие чего к критической отметке приближаются долги за коммунальные услуги. "Сегодня ведутся переговоры с поставщиками об отсрочке платежей", - сказала директор музея.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотрудники музея, учредителем которого является управление культуры города, могут лишиться 30% заработной платы этой весной.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:16
Установлена причина смерти найденного в авто екатеринбуржца
Его погубил неизвестный яд.Сегодня в 18:59
В ДТП под Тюменью погибли 3 человека
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 18:37
В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
В полицию обратился дед.Сегодня в 18:23
Квитка отдал власть над УрФО свердловским единороссам
Бабушкиной, Чечуновой и Шептию.Сегодня в 18:12
Медведев велел акционировать"Почту России"
Да поживее.Сегодня в 18:08
Музейщикам Екатеринбурга урежут зарплату
На 10%.Сегодня в 18:05
В Екатеринбурге директор компании-подрядчика ответит за ожоги 2 работников
Их ударило током.Сегодня в 18:01
Под Ачитом такси улетело в кювет
Трое госпитализированы.Сегодня в 17:48
Минфин прикупит 113 миллиардов долларов
До 6 марта.Сегодня в 17:43
В копейской колонии задымился штрафной изолятор
Эвакуировали десятки зэков.Сегодня в 17:42
Спасенный из тюменского ресторана медведь переедет в Подмосковье
В приют.Сегодня в 17:37
Свердловчанин поджег соседку с ребенком из-за тараканов
Ему вынесут приговор 6 февраля.Сегодня в 17:35
МОК потребовал от Макларена ответить за российский допинг
Одних слов - мало.Сегодня в 17:34
Нижегородца едва не убили в очереди у школы
На запись детей в первый класс.Сегодня в 17:30
Бурков предъявил ультиматум губернатору Свердловской области
Грозит выборами.
-
14 июня 2016 в 12:42
Екатеринбургский хлебокомбинат "Всеслав" разгонит половину штата
Через месяц.09 декабря 2015 в 15:08
"АвтоВАЗ" собирается перейти на 4-дневку
Это съест 20% зарплаты.28 октября 2015 в 13:38
"Уралкалий" выставит на улицу каждого пятого сотрудника
К 2020 году.23 января в 18:58
"Почта России" приютит уволенных сотрудников Сбербанка
Кадры на вес золота.16 января в 18:31
На Южном Урале выставят на улицу более 3000 человек
К апрелю.25 октября 2016 в 15:49
Twitter выгонит на улицу 8% штата
Как минимум.05 октября 2016 в 15:39
"Голос Победы": в Екатеринбурге появится музей Левитана
На Радищева.05 октября 2016 в 10:58
В Екатеринбурге взбунтовались мигранты
Против обманувшего их застройщика.27 сентября 2016 в 11:55
Это модно: екатеринбургский "Колизей" отдадут под ресторан
Или музей.06 сентября 2016 в 11:30
Приставы оставили екатеринбургское предприятие без оборудования
Из-за долгов по зарплате.
Главные новости
- Сегодня в 18:37В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
- Сегодня в 16:04В Екатеринбурге ждут главу Росприроднадзора
- Сегодня в 16:02Покалеченного в Екатеринбурге судебного пристава направят на реабилитацию
- Сегодня в 15:55Мутко ускорил реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:32На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.