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Музейщикам Екатеринбурга урежут зарплатуСегодня в 18:08

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На 10%.

Сотрудники Объединенного музея писателей Урала (ОМПУ) в Екатеринбурге на днях получили уведомление об изменениях в трудовых договорах. Поползли слухи о серьезном сокращении зарплат и увольнениях. Как сообщили в самом музее, перемены действительно грядут, и связаны они с оптимизацией работы учреждения.

По словам директора ОМПУ Натальи Смирновой, нововведения намечены на 1 апреля 2017 года. "Предполагаются изменения в штатном расписании, перераспределение обязанностей. Я проработала в музее ровно год и могу оценить состояние дел. У меня появились кое-какие мысли по организации деятельности. Если произойдет сокращение зарплат, то максимум на 10%. И это не для всех сотрудников. Все зависит от результатов работы. У нас же контракты называются "эффективными". И после года работы в состоянии оценить эффективность каждого сотрудника. И некоторые из них не зря опасаются, что к ним возникнут вопросы. Но сокращаться будут не оклады, конечно, а стимулирующая часть", - пояснила она "Уралинформбюро".

В ОМПУ сегодня есть финансовые сложности, вследствие чего к критической отметке приближаются долги за коммунальные услуги. "Сегодня ведутся переговоры с поставщиками об отсрочке платежей", - сказала директор музея.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотрудники музея, учредителем которого является управление культуры города, могут лишиться 30% заработной платы этой весной.

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