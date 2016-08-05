Доказав ее неэффективность.

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук рекомендовала Минздраву РФ изъять гомеопатические лекарства из государственных медучреждений, пишет газета "Коммерсант". Кроме того, Федеральной антимонопольной службе посоветовали запретить рекламу препаратов, а аптекам - не выкладывать их на прилавки вместе с традиционными лекарствами.

Ученые утверждают, что в ходе экспериментов данные средства не подтвердили свою эффективность, передает "Уралинформбюро". 6 февраля 2017 года на сайте РАН будет опубликован меморандум "О лженаучности гомеопатии". Он будет первым в мире документом, официально признавшим гомеопатию лженаукой.