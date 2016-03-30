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Американка объехала все страны за полтора года06 февраля в 10:35

Поставив мировой рекорд.

Первой женщиной, посетившей все 195 государств планеты в рекордно короткий срок, стала 27-летняя Кассандра Де Пеколь из США, пишет издание Seeker.

Путешествие длилось 1,5 года (от двух до пяти дней на страну) и обошлось примерно в 200 тысяч долларов. Обязательным было знакомство с местными жителями и достопримечательностями.

Позиционируя себя послом доброй воли, американка не раз рисковала жизнью. В Перу ее ограбили в такси, угрожая ножом, на Гренаде подвергли досмотру как наркокурьера, в Северной Корее обещали уничтожить, а в Бахрейне и Ливии - заподозрили в шпионаже. Но перспектива быть похищенной или убитой пугала Кассандру гораздо меньше, чем перелеты, поскольку девушка страдает аэрофобией.

По словам путешественницы, посмотреть мир было ее детской мечтой. Деньгами помогали незнакомые люди, которых она находила в пути.

Ранее вояж по всем странам мира совершил профессор Или Лю, тоже гражданин США. Ему понадобилось на это три с лишним года.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
странная какая-то она 06 февраля в 11:14

Ну и нафига галопам по Европам скакать? Какой смысл? Он ведь ничего толком не увидела.

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