×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Морской огурец поможет побороть опухоли06 февраля в 12:26

  • Текст

"Взбодрив" иммунитет.

Ученые из Владивостока создали препарат, активирующий иммунную систему. В основе чудо-лекарства - вытяжка из кукумарий (морских иглокожих). Морские огурцы, как их называют в народе, давно известны на Востоке способностью повышать иммунитет, передает "Уралинформбюро".

Доклинические испытания "Кукумариазит А22" проходил более 30 лет, показывая впечатляющие результаты. Принимавшие его животные с различными опухолями жили в два раза дольше.

Чтобы уникальный препарат появился на прилавках аптек, ему необходимо пройти клинические испытания на людях. Этот этап может занять около пяти лет, сейчас стоит задача найти деньги и добровольцев.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×