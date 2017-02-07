Морской огурец поможет побороть опухоли06 февраля в 12:26
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"Взбодрив" иммунитет.
Ученые из Владивостока создали препарат, активирующий иммунную систему. В основе чудо-лекарства - вытяжка из кукумарий (морских иглокожих). Морские огурцы, как их называют в народе, давно известны на Востоке способностью повышать иммунитет, передает "Уралинформбюро".
Доклинические испытания "Кукумариазит А22" проходил более 30 лет, показывая впечатляющие результаты. Принимавшие его животные с различными опухолями жили в два раза дольше.
Чтобы уникальный препарат появился на прилавках аптек, ему необходимо пройти клинические испытания на людях. Этот этап может занять около пяти лет, сейчас стоит задача найти деньги и добровольцев.
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